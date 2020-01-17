اتحادي يكشف حقيقة استفادة الهلال ضد الاتفاق تحكيميًّا

المواطن - محمد سمعه

انقلبت الأوضاع رأسًا على عقب بعد مباراة الهلال ضد الاتفاق، التي أُقيمت أمس الخميس في دور الثمانية ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث قال كثيرون بأن الهلال استفاد تحكيميًّا على حساب الاتفاق، وآخرون ذكروا أن نادي الهلال ظُلم تحكيميًّا من قبل الحكم الأسكتلندي بوبي مادين.

وقال الناقد الرياضي عدنان جستنيه المعروف بميوله الاتحادية لقناة 24 الرياضية: في مباراة الهلال ضد الاتفاق نادي الهلال ظُلم تحكيميًّا ولم يستفد، خاصة أنه له ركلتا جزاء لم يتم احتسابهما من قبل الحكم الأسكتلندي بوبي مادين، رغم أنه واحد من أفضل الحكام الذين أتوا على الدوري السعودي.

وأضاف جستنيه: المتواجدون في غرفة الـVAR يثيرون الشك، خلال مباراة الهلال ضد الاتفاق عاد الحكم إلى التقنية خمس مرات، ولكن قرارات من في غرفة الفار تُثير الجدل والشك، أشعر بأنهم لم يكونوا أمناء في عملهم، وبالفعل الفار موجود ليُطبق مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة كما قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة.

وبعد مباراة الهلال ضد الاتفاق، أطلق عبدالكريم الجاسر الناقد الرياضي والمتحدث الإعلامي السابق لنادي الهلال العديد من التغريدات النارية مُهاجمًا حكم مباراة الفريق الهلالي.

مهازل تحكيمية سيئة:

وقال الجاسر بعد مباراة الهلال ضد الاتفاق: “مهازل تحكيمية تُسيء للمنافسات السعودية في لقاء الهلال والاتفاق، اتحاد الكرة يواصل الفشل حتى في إحضار حكام في مستوى الحكام السعوديين المتواضعين أصلًا، جلاتنبيرج أين أنت يا رجل؟! هكذا أصبح التحكيم لدينا بعدك”.

وأضاف الجاسر بعد فوز الهلال ضد الاتفاق: “يشكر اتحاد القدم السعودي على نجاحه في إحضار هؤلاء الحكام الذين فعلًا ليس لهم مثيل في العالم سواء في الساحة أو في الفار”.

وتابع الجاسر بعد فوز الهلال ضد الاتفاق: “ساتر يا ساتر واضحة الأمور من البداية، حسبنا الله ونعم الوكيل، قلت لكم من الشوط الأول الكأس محجوز، وغرفة الفار لا زالت تعبث وتعبث، استدعاء الحكم في لقطة خارج المنطقة ونظامًا لا يحق لهم استدعاؤه سوى في حالة الاشتباه واتحاد الكرة ساكت لا يحاسب العابثين”.

وواصل: “برافو حكم لقاء الهلال ضد الاتفاق، تحكيم رائع ومفخرة للكرة السعودية، المفروض اتحاد القدم يكرم الحكام وحكام الفار على هذا الأداء الرائع، أتمنى من حكامنا السعوديين الاستفادة ونتبع نفس التحكيم الذي شاهدناه لنشاهده بـ لكأس العالم، شر البلية ما يُضحك”.

طرد لعلي البليهي:

يذكر أن الحكم المصري السابق سمير محمود عثمان قال بعد مباراة الهلال ضد الاتفاق: إنه كان يستوجب على الحكم بوبي مادين طرد اللاعب علي البليهي مدافع الهلال بعد ارتكابه مخالفة ضد أحد لاعبي الاتفاق.

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