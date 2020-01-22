استئصال فقاعة من صدر مريض بمستشفى رفحاء

المواطن - رفحاء

تمكّن فريق طبي بمستشفى رفحاء العام، من إنهاء معاناة مريض مع صعوبة شديدة بالتنفس، وآلام في صدره.

وقالت صحة الشمالية إنه وبعد تشخيص حالة المريض، وإجراء الفحوصات المخبرية، والأشعة اللازمة، تبين وجود انكماش كامل للرئة اليمنى، ووجود هواء بتجويف الصدر بسبب فقاعة هوائية. وقرر الفريق إجراء تدخل جراحي؛ حيث تم استئصال الفقاعة الرئوية، وإزالة جزء من الغشاء البلوري لجدار الصدر الداخلي بوساطة المنظار، في عملية استغرقت نحو ساعتين.

وبعد أن كُللت العملية بالنجاح، خضع المريض للمتابعة الطبية الدقيقة بجناح التنويم، ويتمتع بصحة جيدة.

جدير بالذكر أن صحة الشمالية يتبع لها عشرة مراكز طبية متخصصة (مركز واحد للقلب، وثلاثة لداء السكري، ومثلها للكلى، وثلاثة أخرى للأسنان)، بالإضافة إلى أحد عشر مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرَّة. وتتوفر فيها عدد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل: جراحة المخ والأعصاب، وجراحة القلب، وجراحة البدانة، والمناظير، والأورام وغيرها، كما يتبع لها 48 مركزًا للرعاية الصحية الأولية.

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