اعتقال وافد رمى حقيبة مخدرات على صديقته

المواطن - متابعة

أحالت شرطة دبي وافدًا يحمل الجنسية العربية إلى النيابة العامة، عقب محاولته التخلص من حقيبة تحوي مواد مخدرة، برميها على صديقته أمام الشرطة، ووجهت إليه تهم تسهيل تعاطي المخدرات لأنثى.

وقال أحد عناصر الشرطة: إنه “كان بدورية تابعة لمركز شرطة جبل علي، وورد بلاغ من غرفة العمليات عن وجود تعاطي مخدرات في أحد الفنادق بالقرب من (ابن بطوطة مول)، وشاهد امرأة في استقبال الفندق، فسألها عن الواقعة، فأخبرته بأن المتهم كان معها ومع امرأة أخرى يدخنون السجائر، وشاهدته يقدم لصديقتها سيجارة تحوي مادة مخدرة، وبعدها مباشرة أغمي على المرأة الثانية، فطلبت منه مساعدتها في نقلها إلى المستشفى، لكنه تجاهلها”، بحسب “الإمارات اليوم”.

وتابع الشرطي أنه “شاهد امرأة أخرى تخرج من أحد المصاعد، وتبين أنها كانت برفقة المتهم في غرفته، فقبض عليها، وألقي القبض على المتهم، وكانت معه حقيبتان، وجرى اقتياده إلى غرفته لتفتيشها، مع المرأة التي كانت برفقته، وهناك رمى حقيبة على صديقته، فالتقطها الشرطي، وبتفتيشها عثر بها على مادة بيضاء تشبه مادة الكريستال المخدرة، وكيس آخر به 12 قرصًا مخدرًا”.

من جهتها، أنكرت المتهمة الثانية تعاطي المخدرات، مشيرة إلى أنها كانت في غرفتها بالفندق مع صديقتها، وشاهدت المتهم يعطي الأخيرة سيجارة ملفوفة، وبفتحها تبين أنها تحوي مادة بيضاء.

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