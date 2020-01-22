الأخضر إلى أولمبياد طوكيو 2020

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة السعودية وأوزبكستان ضمن منافسات نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند بفوز الأخضر بهدف دون رد ليضمن التأهل إلى الأولمبياد.

وينتظر الأخضر الفائز من مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية، التي ستُقام في وقت لاحق اليوم، ليواجهه في نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا، يوم الأحد المقبل.

السعودية وأوزبكستان

وبدأت مباراة السعودية وأوزبكستان المقامة على ملعب راجامانغالا في بانكوك بشكل سريع، وانحصر اللعب في وسط الملعب خلال أول 10 دقائق، قبل أن يُسدد بوبير عبدالخالقوف كرة في الدقيقة 11، ولكنها ذهبت خارج المرمى.

ومرر قائد الأخضر سامي النجعي كرة مميزة وصلت إلى عبدالله الحمدان، إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم في الدقيقة 16 من أحداث مباراة السعودية وأوزبكستان اليوم.

وضغط المنتخبان بحثًا عن تسجيل هدف، وكاد المنتخب الأوزبكي أن يهز الشباك من تمريرة خاطئة للاعب سعود عبدالحميد، إلا أن الكرة مرت خارج الملعب، وضغط الأخضر في الدقائق الأخيرة وحصل على ركلة ركنية، ولكنه لم يستغلها.

واستمرت محاولات الأخضر لهز الشباك قبل نهاية الشوط الأول، إلا أنه لم ينجح، لتنتهي أحداثه بتعادل السعودية وأوزبكستان بدون أهداف.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني استمرت محاولات المنتخبين، ولكن دون جدوى، حيث استمر التعادل حتى الدقيقة 86، عندما هز ناصر العمران الشباك بتسديدة صاروخية.

ونجح عبدالرحمن غريب في تسجيل الهدف الثاني للأخضر في شباك أوزبكستان بطريقة مميزة للغاية، بعدما استغل تقدم الحارس وسدد الكرة من بعيد، إلا أن الحكم ألغاه بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، لتنتهي المباراة بفوز السعودية.

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