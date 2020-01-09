الأخضر يتقدم.. والمنتخب الياباني يتعادل سريعًا
في كأس آسيا تحت 23 عامًا

الأخضر يتقدم.. والمنتخب الياباني يتعادل سريعًا

2020/01/09
الساعة 5:56 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - مروة نبيل

بدأ الشوط الثاني من مباراة المنتخب السعودي ضد نظيره الياباني ضمن منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا بشكل سريع من الطرفين.

وتمكن نجم الأخضر الأولمبي، أيمن الخليف من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 48، قبل أن ينجح المنتخب الياباني في تسجيل التعادل عند الدقيقة 56.

ويضغط لاعبو المنتخب السعودي بقوة بحثًا عن تسجيل الهدف الثاني وحصد الثلاث نقاط، لتصدر المجموعة الثانية، بعد نهاية مباراة سوريا وقطر بالتعادل بنتيجة 2/2.

ويلعب المنتخب السعودي ضد الياباني الآن على ملعب تاماسات في بانكوك، ضمن مواجهات المجموعة الثانية في بطولة كأس آسيا المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • بهدف قاتل.. الأخضر يفوز على اليابان ويتصدر مجموعته
    •
  • الأخضر يتقدم.. والمنتخب الياباني يتعادل سريعًا
    •
  • الأخضر يبدأ رحلة البحث عن بطاقة أولمبياد طوكيو
    •
  • المسحل يُحفز لاعبي الأخضر قبل الآسيوية
    •

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :