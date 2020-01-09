الأخضر يتقدم.. والمنتخب الياباني يتعادل سريعًا

المواطن - مروة نبيل

بدأ الشوط الثاني من مباراة المنتخب السعودي ضد نظيره الياباني ضمن منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا بشكل سريع من الطرفين.

وتمكن نجم الأخضر الأولمبي، أيمن الخليف من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 48، قبل أن ينجح المنتخب الياباني في تسجيل التعادل عند الدقيقة 56.

ويضغط لاعبو المنتخب السعودي بقوة بحثًا عن تسجيل الهدف الثاني وحصد الثلاث نقاط، لتصدر المجموعة الثانية، بعد نهاية مباراة سوريا وقطر بالتعادل بنتيجة 2/2.

ويلعب المنتخب السعودي ضد الياباني الآن على ملعب تاماسات في بانكوك، ضمن مواجهات المجموعة الثانية في بطولة كأس آسيا المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

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