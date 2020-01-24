الأخطاء التحكيمية حرمت الفتح من 7 نقاط !

المواطن - مروة نبيل

يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح من تراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، والتي كان آخرها تعادله سلبيًا ضد ضمك بالأمس، ما دفع مسؤوليه لمهاجمة الحكام.

وانتقد رئيس نادي الفتح سعد العفالق التحكيم الأجنبي وتقنية الفيديو VAR في مباريات فريق بمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مؤكدًا أنهما وراء خسارة النموذجي لنقاط عديدة هذا الموسم.

وقال العفالق: “سجلنا هدفًا في الرمق الأخير ولم يحتسبه الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو، لقد اتخذ القرار بسرعة، وهذا غريب، أعتقد أنه لم يرَ اللقطة”.

وتابع رئيس نادي الفتح حديثه قائلًا: “أخطاء التحكيم خطفت منا 7 نقاط في 3 مباريات، أمام الهلال ثم التعاون وفي لقاء ضمك، وللأسف الحكام السعوديون أيضًا ليسوا بالمستوى المطلوب”.

وأضاف خلال تصريحاته التلفزيونية: “الحكام الآن كأنهم مقدسين، لا يستطيع أحد أن يكلمهم، نأمل أن تختار لجنة الحكام طواقم جيدة تستطيع إدارة المباريات”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “ارتفع مستوى الدوري السعودي، لكن للأسف بقي مستوى التحكيم على ضعفه، الحكم كان مرتبكًا منذ بداية المباراة أمام ضمك، واستغرق 5 دقائق لمشاهدة VAR حتى يطرد لاعب ضمك!”.

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