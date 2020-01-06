الأهلي المصري يرصد ضم 3 صفقات من الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

يضع النادي الأهلي المصري بقيادة المدرب السويسري رينيه فايلر أنظاره على ضم ثلاث صفقات من الدوري السعودي للمحترفين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكانت تقارير إخبارية ذكرت أن الأهلي المصري يُفاضل بين السوري عمر السومة والرأس أخضري دجانيني تافاريس لاعبي الأهلي، إضافة إلى وضع الفريق المصري أنظاره على ضم اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم نادي الهلال.

وسابقًا أبدى الأهلي المصري اهتمامه بضم اللاعب الكاميروني لياندر تاوامبا مهاجم نادي التعاون، ولكن بسبب إصابته بكسر في القدم خلال مباراة النصر في السوبر السعودي، سيتراجع المارد الأحمر عن ضم الصفقة.

وكان الإعلامي المصري أحمد سعيد ذكر عبر حسابه في ” تويتر” أنه بعد تصالح مجلس إدارة الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، من المتوقع أن يتحرك المارد الأحمر لضم غوميز من الفريق الهلالي بدعم من آل الشيخ.

بالطبع سيتجه نادي الهلال لرفض أي عروض من الأهلي المصري للتفريط في غوميز كون اللاعب الفرنسي واحدًا من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها المدرب الروماني رازفان لوشيسكو.

الأهلي يُقيد كهربا

جدير بالذكر أن الأهلي المصري قام بقيد اللاعب محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك المصري السابق في قائمته الإفريقية استعدادًا لمواجهة نادي بلاتينيوم بطل زيمبابوي يوم السبت المقبل بالجولة الرابعة من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي المصري نجح أمس الأحد في الفوز على فريق إف سي مصر بالجولة الثانية عشرة من الدوري المصري بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين على ملعب القاهرة الدولي.

ويحتل الأهلي المصري حاليًا صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 30 نقطة من الفوز في عشر مباريات متتالية.

إصابة خفيفة لمروان محسن

وقال الطبيب خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي المصري إن الإصابة التي تعرض لها اللاعب مروان محسن في مباراة الأهلي ضد نادي مصر هي إصابة خفيفة ستجعله يغيب عن التدريبات لمدة 48 ساعة، ثم سيكون قادرًا على المشاركة مع الأهلي ضد نادي بلاتينيوم الزيمبابوي في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل.

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