الأهلي يُعاني دفاعيًّا.. والسومة مصدر خطورته هجوميًّا

المواطن - مروة نبيل

تعرض أداء الراقي لانتقادات خلال مباراة الأهلي ضد أبها، في ختام منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك على الرغم من فوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالراقي رصيده إلى 26 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد مباراة الأهلي ضد أبها بالجولة الـ14، فيما تجمد رصيد الفريق الأبهاوي عند 23 نقطة.

الأهلي ضد أبها:

وعلق الناقد الرياضي سلطان اللحياني على مباراة الأهلي ضد أبها قائلًا: “جروس بدأ بطريقة جديدة وفي آخر 20 دقيقة بعد تغيير طريقة اللعب امتلك المباراة.. الأهلي يعاني من ضعف مراكز الدفاع خاصة بالظهير الأيمن”.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”: “أبها قدم مستوى مميزًا في مجمل دقائق المباراة ومدربه استغل نقاط ضعف الأهلي.. ماركو مارين قدم بداية جيدة مع الأهلي خلال 20 دقيقة فقط أثبتت أنه إضافة للفريق”.

وتحدث الناقد الرياضي غرم العمري عن مباراة الأهلي ضد أبها قائلًا: “الراقي حقق الأهم أمام أبها ولكن ينقصه الكثير فنيًّا.. لا يمكن أن يلعب جانيني وعمر السومة سويًّا.. كنت أتمنى التعاقد مع لاعب أفضل من ماركو مارين”.

وأضاف الناقد الرياضي طارق كيال عن مباراة الأهلي ضد أبها قائلًا: “حتى الآن لم تعد هيبة الأهلي.. اللاعبون لا يقاتلون داخل الملعب وما زال العمق والظهير الأيمن يحتاجان إلى علاج.. عمر السومة بنسبة 90% يسجل الفرص إذا وصلته الكرة”.

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