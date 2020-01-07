الأهلي يُعاني ضد الهلال.. والسومة متخصص هز شباك الأزرق

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة الهلال ضد الأهلي التي ستُقام، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب جامعة الملك سعود، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ11 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن مهاجم الراقي، السوري عمر السومة نجح في تسجيل 6 من أهداف الأهلي السبعة الماضية ضد الهلال ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأضافت “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الأهلي يُعاني ضد الهلال حيث فشل في التسجيل أمامه في 4 من آخر 5 مواجهات.

ويقع الزعيم في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة من 11 لقاء، وبفارق نقطة عن الراقي صاحب المركز الرابع من 12 مواجهة، وذلك قبل مباراة الهلال ضد الأهلي اليوم.

تابعنا على تواصل معنا على