الأولمبي.. والسير على خُطى الكبار ضد أوزبكستان مع ساتو

المواطن - مروة نبيل

يدير حكم الساحة الياباني ريوجي ساتو مباراة السعودية ضد أوزبكستان اليوم ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند.

السعودية ضد أوزبكستان

ويسعى لاعبو الأخضر الأولمبي للظهور بشكل مميز في مباراة السعودية ضد أوزبكستان اليوم، وخطف بطاقة التأهل إلى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

ويطمح لاعبو الأخضر الأولمبي السير على خُطى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد أوزبكستان مع الحكم الياباني ساتو، بعدما حقق الفوز على نظيره الأوزبكي بنتيجة 3/2 في شهر نوفمبر الماضي.

ولعب منتخب السعودية ضد أوزبكستان في العاصمة طقشند، ضمن منافسات التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، ونجح الأخضر في تحويل تأخره إلى فوز في المباراة التي قادها ساتو.

وقاد ساتو العديد من المباريات للأندية والمنتخبات السعودية، وأخرج البطاقة الحمراء 4 مرات، حيث قام بطرد حمدان الشمراني خلال مباراة الأخضر وماليزيا في الجولة الأخيرة من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا النسخة الماضية.

وأشهر صاحب الـ42 عامًا، البطاقة الحمراء مرتين لنجم الهلال نواف العابد في مباراتي الوحدة الإماراتي في 2017 والاستقلال الإيراني عام 2019، ونال البطاقة الثالثة حارس الزعيم السابق، العماني علي الحبسي ضد الاستقلال في 2018.

كأس آسيا تحت 23 عامًا

وتألق الأخضر بشكل لافت في كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، حيث تصدر ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط، ونال لاعبه عبدالرحمن غريب لقب أفضل لاعب في دور المجموعات، وحصد فراس البريكان لقب أجمل هدف.

وفاز في الدور ربع النهائي على البلد المضيف تايلاند بهدف دون رد، ليصعد إلى نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، وملاقاة منتخب أوزبكستان بعدما اكتسح نظيره الإماراتي بخماسية.

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