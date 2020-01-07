الاتحادان السعودي والآسيوي ينعيان خميس العويران

المواطن - مروة نبيل

عبر رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل عن خالص التعازي والمواساة لعائلة لاعب المنتخب الوطني وناديي الهلال والاتحاد السابق، خميس العويران الذي وافته المنية، اليوم الثلاثاء.

خميس العويران

وقال المسحل: “نيابة عن كافة منسوبي الاتحاد السعودي أقدم التعازي للوسط الرياضي بفقدان لاعب كان مثالًا رائعًا للإخلاص والتفاني والانضباط والتميز الفني والأخلاقي، ومساهمًا في عدد من الإنجازات الرياضية للمنتخبات الوطنية”.

واختتم المسحل بيانه عن خميس العويران قائلًا: “أسأل الله عز وجل له الرحمة والمغفرة ولأسرته الكريمة والوسط الرياضي الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما تلقى الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، برقية عزاء من رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة.

وجاء في برقية العزاء: “تلقينا ببالغ الحزن نبأ وفاة اللاعب الدولي السابق خميس العويران أحد النجوم المميزين لعبًا وخلقًا، وإننا إذ نتقدم لكم ولأسرة اللاعب، بأحر التعازي وصادق المواساة، داعيين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته”.

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