الاتحاد الآسيوي: خطوة واحدة تفصل السعودية عن طوكيو
في حالة الفوز على أوزبكستان

الاتحاد الآسيوي: خطوة واحدة تفصل السعودية عن طوكيو

2020/01/22
الساعة 12:49 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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منتخب السعودية في كاس اسيا تحت 23 عاما
المواطن - مروة نبيل

علق حساب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على مباراة السعودية ضد أوزبكستان التي ستنطلق، بعد قليل.

ونشر حساب الاتحاد الآسيوي تشكيلة الأخضر الرسمية في مباراة اليوم، وعلق قائلًا: “خطوة واحدة على الوصول إلى طوكيو!.. السعودية ضد أوزبكستان في نصف النهائي لحجز أول مقاعد القارة في الأولمبياد”.

ويلعب منتخب السعودية ضد أوزبكستان على ملعب راجامانغالا ضمن منافسات نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

وأعلن المدير الفني سعد الشهري تشكيلة الأخضر، وجاءت كالتالي؛ محمد اليامي، سعود عبدالحميد، حسان التمبكتي، عبدالباسط هندي، خالد الدبيش، علي الحسن، سامي النجعي، عبدالرحمن غريب، أيمن الخليف، عبدالله الحمدان ومختار علي.

يُذكر أن نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا سيُقام، الأحد المقبل، بين الفائز من مباراة السعودية ضد أوزبكستان والمنتخب الفائز من مواجهة أستراليا وكوريا الجنوبية، التي ستُقام في وقت لاحق اليوم.

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