الاتحاد بالطقم الأساسي ضد أولمبيك آسفي

المواطن - مروة نبيل

تقرر أن يرتدي الفريق الأول لكرة القدم بالعميد الطقم الأساسي في مباراة الاتحاد ضد أولمبيك آسفي المغربي، مساء يوم غد الأربعاء.

الاتحاد ضد أولمبيك آسفي

ونشر حساب الاتحاد العربي لكرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من الاجتماع الفني الخاص بمباراة الاتحاد ضد أولمبيك آسفي المغربي، والذي تم عقده، اليوم الثلاثاء.

ويلعب الاتحاد ضد أولمبيك آسفي المغربي عند الساعة 8:15 مساء غد بتوقيت السعودية، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بالعميد بقيادة المدير الفني الهولندي هينك تين كات في الظهور بشكل مميز خلال مباراة الاتحاد ضد أولمبيك آسفي المغربي، لتحقيق الفوز وتسهيل مهمته في لقاء العودة، ومصالحة جماهيره على تراجع النتائج.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أولمبيك آسفي المغربي لتحقيق نتيجة إيجابية ضد الاتحاد، أملًا في الفوز على ملعبه وخطف بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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