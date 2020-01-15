الاتحاد يدفع بأوراقه الضاربة لمواجهة أولمبيك آسفي

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الهولندي هينك تين كات المدير الفني لنادي الاتحاد عن تشكيلة العميد لمواجهة نادي أولمبيك آسفي المغربي في ذهاب دور الثمانية ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وجاء تشكيل نادي الاتحاد مكونًا من:

في حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.

في خط الدفاع: منصور الحربي، حمدان الشمراني، جوناس دا سوزا، مهند الشنقيطي.

في خط الوسط: عبدالإله المالكي، كريم الأحمدي، ليوناردو غيل، عبدالعزيز الربيشي.

في خط الهجوم: رومارينيو، هارون كمارا.

أما القائمة الاحتياطية لنادي الاتحاد فجاءت مكونة من:

فواز القرني، عبدالله العمار، عصام المولد، خالد السميري، عبدالعزيز العرياني، عبدالرحمن الغامدي، عمار الدحيم.

جدير بالذكر أن مباراة الاتحاد ونادي أولمبيك آسفي المغربي تُقام اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

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