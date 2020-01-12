الاتحاد يستعد لضم ثالث الصفقات لتصحيح المسار

المواطن - محمد سمعه

أصبح نادي الاتحاد قريبًا للغاية من ضم ثالث صفقاته في فترة الانتقالات الشتوية، وذلك بعد ضم اللاعب الأرجنتيني ليوناردو غيل واللاعب محمد الثاني في الميركاتو.

ووفقًا لـ ” عكاظ” فإن الاتحاد سيكون في طريقه لإعلان ضم المدافع البرازيلي برونو أوفيني لاعب النصر السابق لمدة موسمين ونصف الموسم في الميركاتو الشتوي ليكون ثالث صفقة لمجلس إدارة أنمار الحائلي في يناير الجاري.

وتسعى الإدارة الاتحادية لمصالحة الجماهير وضم الصفقات المميزة للفريق الأول من أجل تحسين مركز نادي الاتحاد في الدوري السعودي، حيث يتواجد في المركز الثالث عشر في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة بعد تعادله مع فريق النصر أول أمس الجمعة بالجولة الـ14 من الدوري.

وكان الاتحاد تعاقد مع ليوناردو غيل من صفوف فريق روساريو سنترال الأرجنتيني لمدة ثلاثة مواسم بجانب ضم محمد الثاني على سبيل الإعارة من النادي الفيصلي حتى نهاية الموسم الجاري.

وفي وقت سابق، ذكر الحساب الرسمي لنادي الترجي التونسي أمس السبت عبر “تويتر” أن نادي الاتحاد مهتم بالتعاقد مع اللاعب أنيس البدري جناح فريق الترجي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

جدير بالذكر أن أنيس البدري فاز مع نادي الترجي ببطولتي دوري أبطال إفريقيا في آخر عامين 2018 و2019، وشارك مع منتخب تونس ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أُقيمت في مصر.

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