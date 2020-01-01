الاتحاد يُودع كأس الملك سلمان بالنيران الصديقة

المواطن - محمد سمعه

ودع نادي الاتحاد بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الستة عشر، وذلك بعد الخسارة أمام الفتح بنتيجة 2- 1 في دور ثمن النهائي.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد والفتح بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث نجح المغربي كريم الأحمدي بالتقدم بالهدف الأول لنادي الاتحاد بالدقيقة الثالثة عشرة، ثم سجل اللاعب ميتشيل فريدي هدف التعادل لفريق الفتح بالدقيقة الخامسة عشرة.

وألغى الحكم الروماني أوفيديو هاتيجان هدفًا لنادي الاتحاد بداعي التسلل عند حلول الدقيقة الثالثة والثلاثين من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل حمدان الشمراني لاعب الاتحاد هدفًا بالخطأ في مرماه للفتح بالدقيقة التسعين.

جدير بالذكر أن الفتح عبر لدور الثمانية من بطولة كأس الملك بعد إقصاء الاتحاد.

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