الاتفاق وضمك أحباء بالتعادل الإيجابي

المواطن - محمد سمعه

سقط نادي ضمك في فخ التعادل الإيجابي، اليوم السبت، ضد الاتفاق بنتيجة هدفين لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعند حلول الدقيقة الخامسة والثلاثين نجح اللاعب محمد أبو سبعان في إحراز الهدف الأول لنادي ضمك.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نادي ضمك بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني نجح اللاعب فيليب كيس في إحراز الهدف الأول للاتفاق من ركلة جزاء بالدقيقة السابعة والخمسين.

ثم أضاف نادي ضمك الهدف الثاني عبر اللاعب عبدالوهاب جعفر بالدقيقة الرابعة والسبعين.

وفي ظل اعتقاد الجميع أن مباراة الاتفاق وضمك في طريقها لفوز ضمك، نجح الاتفاق في إحراز هدف التعادل الثاني عبر اللاعب صالح القميزي في الدقيقة الرابعة والتسعين.

وأصبح رصيد ضمك بعد التعادل 8 نقاط بالمركز الـ16 والأخير في الدوري، بينما أصبح رصيد الاتفاق 17 نقطة بالمركز العاشر.

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