الاتفاق يُعزز صفوفه بالبرازيلي دي سوزا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الاتفاق عن تعاقده رسميًا مع البرازيلي إليريك باربوسا دي سوزا لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية في صفقة انتقال حر.

ونشر حساب نادي الاتفاق الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا أثناء توقيع دي سوزا على عقود انتقاله إلى فارس الدهناء بحضور رئيس مجلس الإدارة خالد الدبل، موضحًا أن عقده لمدة عام ونصف مع أفضلية التجديد.

ويلعب دي سوزا صاحب الـ31 عامًا في مركز المحور الهجومي، ونجح في تسجيل 5 أهداف هذا الموسم مع فريقه سيريزو الياباني، وتوج كثاني أفضل لاعب في الدوري الياباني لكرة القدم عام 2019، بعدما حصل على تقييم 7:47.

وتسعى إدارة نادي الاتفاق لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، للظهور بشكل جيد وتحسين النتائج.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة.

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