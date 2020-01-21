الاتفاق يُعير أسامة الحدادي رسميًا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الاتفاق عن رحيل مدافع الفريق الأول لكرة القدم، التونسي أسامة الحدادي عن صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضح الاتفاق عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الثلاثاء، أن أسامة الحدادي سيُغادر صفوفه على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف، ولكنه لم يكشف وجهة اللاعب التونسي المقبلة.

وكان نادي الاتفاق قد تعاقد مع أسامة الحدادي صاحب الـ27 عامًا، بداية منافسات الموسم الرياضي الحالي، قادمًا من فريق ديجون في صفقة انتقال حر، ووقع عقدًا يمتد حتى عام 2023.

وشارك أسامة الحدادي في 14 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة.

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