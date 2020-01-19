الانفراد بالصدارة هدف الهلال ضد الفيصلي

المواطن - مروة نبيل

يحتضن ملعب مدينة المجمعة الرياضية، مساء اليوم الاثنين، مباراة الهلال ضد الفيصلي المؤجلة من الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال ضد الفيصلي:

ويدخل الزعيم مباراة الهلال ضد الفيصلي بمعنويات مرتفعة، بعدما استعاد مستواه المعهود ونجح في تصدر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفارق الأهداف عن النصر.

ويرفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال شعار لا بديل عن الفوز في مباراة الهلال ضد الفيصلي اليوم، لزيادة الفارق مع النصر إلى 3 نقاط، واعتلاء صدارة جدول ترتيب الدوري منفردًا.

على الجانب الآخر، يطمح عنابي سدير في استغلال عاملي الأرض والجمهور للظهور بشكل جيد وخطف نقاط مباراة الهلال ضد الفيصلي اليوم، لتحسين نتائجه ومصالحة مشجعيه بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام الرائد.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، فيما يقع الفيصلي في المركز التاسع برصيد 20 نقطة.

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