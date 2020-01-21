البدري: لن أنسى الترجي.. وجاهز لتحديات جديدة مع الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

أعرب التونسي الدولي أنيس البدري عن سعادته بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال البدري: “سنة جديدة، تحدٍ جديد … فخور وسعيد بالانضمام إلى الاتحاد.. شكرًا جزيلًا للترجي التونسي على هذه السنوات الأربع من السعادة.. لن أنساك أبدًا”.

وتابع أنيس البدري حديثه عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، قائلًا: “لقد تحولت الآن إلى تحديات أخرى وسأقدم كل شيء حتى ينتصر الاتحاد!”.

ونجح نادي الاتحاد في ضم أنيس البدري رسميًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعقد يمتد لمدة عامين ونصف، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي الرياضي التونسي.

وتأمل الجماهير الاتحادية أن يُساعد أنيس البدري في تحسين نتائج الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، حيث يحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة.

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