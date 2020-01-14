البطولة العربية هدف الاتحاد لمصالحة الجماهير

المواطن - مروة نبيل

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره أولمبيك آسفي المغربي، في ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة العربية 2020، مساء يوم غد الأربعاء.

ويحتضن إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مباراة الاتحاد ضد أولمبيك آسفي في البطولة العربية 2020، ويأمل العميد في أن تمتلئ المدرجات بالجماهير لتحفيز اللاعبين على تحقيق الفوز.

البطولة العربية:

وتُعد البطولة العربية هي المسابقة الوحيدة التي لا زال يُنافس عليها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد هذا الموسم، بعدما ودع كأس خادم الحرمين الشريفين عقب خسارته أمام نظيره الفتح.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من تراجع النتائج وشبح الهبوط في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث يحتل المركز الـ13 برصيد 14 نقطة.

وتسبب تراجع أداء لاعبي الاتحاد والهزائم المتتالية في عدم حضور الجماهير بكثافة في المدرجات، تعبيرًا عن غضبهم من مستوى الفريق هذا الموسم، وهو ما دفع المدير الفني الهولندي هينك تين كان لمطالبة مشجعي العميد الحضور بكثافة غدًا.

ويأمل تين كات في أن يُساعد الحضور الجماهيري الكثيف في مباراة الاتحاد ضد أولمبيك آسفي غدًا في تحقيق الفوز، وتسهيل مهمة العميد في لقاء الإياب، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي في البطولة العربية 2020.

ويُعتبر تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى الدور التالي هو الحل الوحيد لمصالحة الجماهير، ولمنح اللاعبين دفعة معنوية في تقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة.

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