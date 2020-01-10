البعيجان: كنت واثقًا من الفوز بـ شلفا ولي العهد بمهرجان الإبل 
تبقت له مشاركة وحيدة ومهمة في 20 النخبة

البعيجان: كنت واثقًا من الفوز بـ شلفا ولي العهد بمهرجان الإبل 

2020/01/10
الساعة 6:34 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد عبدالمحسن بعيجان صنهات العتيبي، صاحب المركز الأول في مسابقة شلفا ولي العهد (30) لون الوضح، التي أقيمت اليوم الجمعة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، على أنه كان واثقًا من الفوز بهذه الجائزة التي تحمل اسما غاليًا على الجميع (شلفا ولي العهد)، مبديًا سعادته الغامرة بتحقيق المركز الأول.

وبين أن المنافسة كانت قوية، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يبذلها نادي الإبل لإنجاح المهرجان وتطويره عاما بعد عام، كاشفًا أنه سيستعد منذ وقت مبكر للنسخة المقبلة من المهرجان لتحقيق المزيد من الجوائز.

وعن المشاركات المتبقية له، قال: “تبقت لي مشاركة وحيدة ومهمة في 20 النخبة، وأن شاء الله نطمح للفوز، خاصة أن هذه المسابقة لن تكون سهلة؛ لأنها تجمع الأفضل من بين المشاركين”.

يذكر أن عبدالمحسن بعيجان حقق نتائج متميزة في النسخة الحالية للمهرجان؛ حيث خطف المراكز الأول والثالث والرابع في منافسات فرديات الوضح “جل”، وواصل تألقه اليوم بتحقيق شلفا ولي العهد للون الوضح.

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