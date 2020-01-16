البلسم تقدم مساعدات طبية للمنظمات الخيرية في غينيا

المواطن - الرياض

قدمت منظمة البلسم الدولية، حزمةً من التبرعات العينية للمرضى وعددًا من الأدوات والأجهزة والمستهلكات الطبية، لمنظمة بروسمي الخيرية في كوناكري غينيا.

وجاءت تلك التبرعات خلال زيارة وفد من منظمة البلسم الدولية برئاسة المدير التنفيذي للمنظمة أستاذ وجراح القلب البروفيسور عماد بخاري للعاصمة الغينية كوناكري، وذلك للقاء وفد من منظمة بروسمي الخيرية في غينيا، التي أنشأتها وترأسها دوجني كوندي السيدة الأولى في غينيا.

وبحث الوفدان خلال الزيارة التي قاما بها إلى أربعة من المستشفيات ميدانيًا، مجالات التعاون الطبي الخيري مع المنظمة ووزارة الصحة الغينية، بالإضافة قيام وفد المنظمة بزيارة شملت بعض المستشفيات المتخصصة في علاج أمراض النساء والولادة، والقلب، والعيون، جراحة الأطفال، والعناية الطبية.

ومنحت المنظمة لمستشفى كوشنر ومستشفى دونكا، مركز العناية بالأطفال الخدج وسوء التغذية معدات جراحة عامة وخاصة بعلاج أمراض الصدر والأطفال، وأجهزة مراقبة العلامات الحيوية، وجهاز إدخال أنبوب التنفس الصناعي، وأجهزة مراقبة حرارة الأطفال والكبار، وأجهزة قياس الضغط، ‏وأجهزة قياس السكر وقياس الأكسجين، بالإضافة إلى معدات جراحة النساء والولادة، ومعدات الولادة الصعبة.

وهدفت الزيارة الميدانية تلك للوقوف على ما يُمكن أن يقدم لهم في الحملات الطبية القادمة التي من المتوقع أن تقوم بها منظمة البلسم الدولية، والتي سيتم من خلالها تدريب الفرق الطبية المحلية لتطوير مستوى الرعاية الطبية في غينيا.

وأكد المدير التنفيذي للبلسم العمل عند عودة الوفد الزائر على دراسة ما يمكن أن يقدم مستقبلًا لتلك المستشفيات، سواء على شكل تبرعات عينية أو إرسال بعثات طبية في تخصصات محددة، وفق الاحتياجات التي اطلع عليها الوفد أثناء زيارته.

والتقى الوفد خلال الزيارة بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى غينيا الدكتور حسين الجارلله، الذي أثنى بدوره على الأعمال الإنسانية التي تقوم بها المنظمة، سائلًا المولى لها ولفريق عملها التوفيق والسداد.

وكانت جمعية بروسمي الخيرية بجمهورية غينيا، التي ترأسها السيدة الأولى قد وجهت دعوةً لمنظمة البلسم الدولية، وذلك لخلق أُطر التعاون بين المنظمة التي يقوم عليها طاقم طبي سعودي، واشتهرت بإجراء عمليات طبية كبرى في عدد من الدول، بينها دول في غرب إفريقيا.

وجاءت هذه الدعوة المقدمة للمنظمة الطبية الدولية، منظمة البلسم، في أعقاب النجاحات المتكررة التي حققتها المنظمة، من خلال تقديم خدماتها الطبية لأكثر من ٢٧٠٠ مريض خلال ثماني رحلات دولية.

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