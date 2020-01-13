الترجي يُهدد أنيس البدري بسبب انتقاله للاتحاد

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن انتقال نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي الرياضي، أنيس البدري إلى صفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية سيشهد أزمة بين اللاعب والنادي التونسي.

وأصدر نادي الترجي بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مساء اليوم الاثنين، يؤكد من خلاله تصعيد الأمور ضد أنيس البدري بعد سفره إلى السعودية، من أجل الانتقال إلى فريق الاتحاد دون موافقة ناديه.

وجاء في البيان: “يعلم الترجي الرياضي التونسي أن إدارة النادي تلقت عرضين من فريق سعودي بخصوص اللاعب أنيس البدري الأول بـ 200 ألف دولار والثاني بـ 500 دولار، وهو مبلغ ليس في قيمة اللاعب ولا يلبي طلبات النادي”.

وتابع بيان نادي الترجي الرياضي التونسي: “ضمانات الدفع والإشكاليات التي عرفتها بعض الفرق التونسية للحصول على مستحقاتها بعد التفريط في لاعبيها”، كانت من أسباب رفع العرضين.

واختتم البيان: “ويعتبر الترجي أن سفر اللاعب أنيس البدري خارج تونس دون الحصول على إدن الهيئة المديرة وموافقتها يعتبر خرقا للقانون ولبنود العقد الذي يربط الطرفين سيتخذ النادي الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد”.

ويسعى نادي الاتحاد لحسم صفقة أنيس البدري سريعًا، أملًا في مساعدة الفريق الأول لكرة القدم على الظهور بشكل جيد وتحسين النتائج.

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