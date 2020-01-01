التعادل الإيجابي يحسم مباراة برايتون ضد تشيلسي

المواطن - مروة نبيل

خيم التعادل الإيجابي على مباراة برايتون ضد تشيلسي التي أُقيمت، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

برايتون ضد تشيلسي

وبدأت مباراة برايتون ضد تشيلسي بشكل سريع، وضغط البلوز بقوة، وتمكن سيزار أزبيليكويتا من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة العاشرة، بعد متابعته لركلة ركنية، ليمنح فريقه التقدم مبكرًا.

وواصل البلوز الضغط، وسدد أبراهام كرة قوية في الدقيقة 28، وتحولت إلى ركنية، ولكن لم يستفد منها فريقه، الذي واصل السيطرة على أحداث مباراة برايتون ضد تشيلسي دون سيطرة حقيقية على المرميين.

وانتفض أصحاب الأرض، وأطلق تروسارد تسديدة قوية عند الدقيقة 42، إلا أن حارس المرمى كيبا أريزابالاجا تألق وأبعدها، لينتهي الشوط الأول من مباراة برايتون ضد تشيلسي بتقدم البلوز بهدف نظيف.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، تصدى حارس أصحاب الأرض، مات رايان لتسديدة قوية من بوليسيتش عند الدقيقة 53، وكاد جيمس أن يعزز تقدم فريقه بهدف ثان عند الدقيقة 65، إلا أن تسديدته مرت بجوار المرمى.

واستمرت محاولات أصحاب الأرض، وتمكن من إحراز هدف التعادل عند الدقيقة 84 بمقصية رائعة سجلها علي رضا جهانبخش، لتنتهي مباراة برايتون ضد تشيلسي بالتعادل بهدف لكل فريق.

وبعد مباراة برايتون ضد تشيلسي اليوم، رفع البلوز رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، فيما وصل رصيد برايتون لـ24 نقطة، ليحتل المركز الـ13.

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