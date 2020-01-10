التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الاتحاد والنصر

المواطن - محمد سمعه

انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد والنصر، بقمة الجولة الـ14 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وسنحت فرصة للمهاجم النيجيري أحمد موسى لاعب النصر من أجل إحراز الهدف الأول بعد تمريرة مميزة من اللاعب المغربي نور الدين أمرابط لكنه أهدرها بغرابة شديدة.

وحاول نادي الاتحاد على فترات تهديد المرمى النصراوي ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول من مباراة الاتحاد والنصر بالتعادل السلبي.

وقدم جماهير العالمي هدية للاعب المغربي نور الدين أمرابط خلال الشوط الأول من مباراة الاتحاد والنصر، وذلك بعد الهتاف له في الدقيقة الـ11 من عمر الشوط الأول تكريمًا وتشجيعًا له.

وجاءت تشكيلة النصر مكونة من:

”زيد البواردي في حراسة المرمى، سلطان الغنام وعبدالله مادو وعوض خميس ونايف الماس في خط الدفاع، بيتروس وجوليانو ونور الدين أمرابط وعبدالله الخيبري في خط الوسط، وأحمد موسى وعبدالرزاق حمد الله بخط الهجوم”.

وجاءت القائمة الاحتياطية للنصر مكونة من “نواف العقيدي، عبدالعزيز الجبرين، عبدالرحمن الدوسري، خالد الغوينم، فرج الغشيان، محمد مران، يحيى الشهري، فهد الجميعة، عبدالفتاح آدم”.

أما المدرب الهولندي هينك تين كات مدرب الاتحاد فاختار تشكيلة مكونة من:

“مارسيلو غروهي في حراسة المرمى، منصور الحربي، حمدان الشمراني، جوناس دي سوزا، فهد الشنقيطي في خط الدفاع، كريم الأحمدي، عبدالإله المالكي، ليوناردو غيل في خط الوسط، رومارينيو، هارون كمارا، عبدالرحمن العبود في خط الهجوم”.

وجاءت القائمة الاحتياطية لنادي الاتحاد مكونة من “فواز القرني، راكان النجار، عبدالعزيز البيشي، عبدالعزيز العرياني، فيلانويفا، عمار الدحيم، عبدالله العمار، خالد السميري، عبدالرحمن الغامدي”.

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