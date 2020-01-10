التعاون يُضمد جراح السوبر بإسقاط الفتح بثنائية أميسي

المواطن - محمد سمعه

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون من تحقيق الفوز على الفتح بنتيجة 2/ 1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم نادي التعاون بالهدف الأول عبر اللاعب سيدريك أميسي بالدقيقة الحادية والعشرين.

وعند حلول الدقيقة السابعة والثلاثين تمكن الفتح من تسجيل هدف التعادل عبر اللاعب علي الزقعان.

وانتهى الشوط الأول من مباراة التعاون والفتح بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، توج البوروندي أميسي نجم التعاون نفسه كنجم لمباراة الفتح بتسجيله الهدف الثاني لسكري القصيم بالدقيقة الرابعة والتسعين.

وأصبح رصيد التعاون بعد الفوز 25 نقطة بالمركز الثالث، بينما تجمد رصيد الفتح عند 9 نقاط بالمركز الرابع عشر.

وكان التعاون خسر يوم 4 يناير الجاري لقب كأس السوبر السعودي لمصلحة نادي النصر بركلات الجزاء الترجيحية.

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