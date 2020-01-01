الجمارك لـ “المواطن”: استيراد قطع غيار سيارات بـ 8 مليارات ريال خلال 10 أشهر

المواطن - شرف الروقي - الرياض

كشفت الهيئة العامة للجمارك لـ “المواطن” عن واردات المملكة من قطع غيار السيارات بجميع أنواعها من بداية عام 2019 وحتى نهاية الربع الثالث من العام نفسه.

وقالت الهيئة العامة للجمارك إن واردات المملكة من قطع غيار السيارات بلغ حجمها 475 مليون كيلو، بقيمة وصلت إلى 8,1 مليار ريال، فيما بلغت كمية القطع 124 مليون قطعة.

وبينت أن أبرز الدول التي يتم الاستيراد منها هي: اليابان والصين وكوريا الجنوبية، ألمانيا، تايلاند، أمريكا، إندونيسيا، تايوان، تركيا، إسبانيا، التشيك، إيطاليا، الهند، المملكة المتحدة، المكسيك.

ويشار إلى أن سوق قطع غيار السيارات في السعودية كبيرة ومتنامية، كما تعد المملكة من أكبر أسواق مبيعات السيارات في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط.

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