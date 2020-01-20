الجماهير السعودية : أوقفوا مكبرات الصوت في الملاعب
من خلال وسم عبر تويتر

الجماهير السعودية : أوقفوا مكبرات الصوت في الملاعب

2020/01/20
الساعة 7:08 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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تفاعل جماهيري أثناء إحدى المباريات
المواطن - محمد سمعه

طالبت فئات عديدة من جماهير كرة القدم السعودية، المسؤولين الرياضيين بضرورة إصدار قرار يمنع استخدام مكبرات الصوت في الملاعب السعودية.

وقال بعض المغردين عبر موقع ” تويتر” إن منع استخدام مكبرات الصوت يأتي بسبب الصوت المزعج الذي يصدر منها خاصة إذا كان صوت حامل مكبر الصوت غير مناسب.

أما السبب الآخر فاتفق الجميع عليه وهو ضرورة تشجيع الجماهير على الحضور للمباريات عن طريق التشجيع الصوتي وحمل التيفو وليس من خلال مكبرات الصوت المزعجة.

وتُستخدم مكبرات الصوت في معظم مباريات الدوري السعودي الجماهيرية سواء كانت من قبل جماهير الهلال والأهلي والنصر والاتحاد.

جدير بالذكر أن هناك بعض دول العالم التي تسمح لجماهيرها باستخدام مكبرات الصوت في التشجيع مثل الدول الإفريقية، خاصة أن مشجعي مونديال 2010 الذي أُقيم في جنوب إفريقيا استخدموا مكبرات الصوت وآلة الصفير” فوفوزيلا” التي سببت الإزعاج لبعض الحاضرين من خارج جنوب إفريقيا بسبب صوتها المرتفع.

وتُقام حاليًا مباراة الهلال والفيصلي ضمن منافسات الجولة الـ12 والمؤجلة بين الفريقين ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل نادي الهلال صدارة الدوري السعودي للمحترفين حاليًا برصيد 30 نقطة وبفارق الأهداف  عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.

 

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