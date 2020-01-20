الجماهير السعودية : أوقفوا مكبرات الصوت في الملاعب

المواطن - محمد سمعه

طالبت فئات عديدة من جماهير كرة القدم السعودية، المسؤولين الرياضيين بضرورة إصدار قرار يمنع استخدام مكبرات الصوت في الملاعب السعودية.

وقال بعض المغردين عبر موقع ” تويتر” إن منع استخدام مكبرات الصوت يأتي بسبب الصوت المزعج الذي يصدر منها خاصة إذا كان صوت حامل مكبر الصوت غير مناسب.

أما السبب الآخر فاتفق الجميع عليه وهو ضرورة تشجيع الجماهير على الحضور للمباريات عن طريق التشجيع الصوتي وحمل التيفو وليس من خلال مكبرات الصوت المزعجة.

وتُستخدم مكبرات الصوت في معظم مباريات الدوري السعودي الجماهيرية سواء كانت من قبل جماهير الهلال والأهلي والنصر والاتحاد.

جدير بالذكر أن هناك بعض دول العالم التي تسمح لجماهيرها باستخدام مكبرات الصوت في التشجيع مثل الدول الإفريقية، خاصة أن مشجعي مونديال 2010 الذي أُقيم في جنوب إفريقيا استخدموا مكبرات الصوت وآلة الصفير” فوفوزيلا” التي سببت الإزعاج لبعض الحاضرين من خارج جنوب إفريقيا بسبب صوتها المرتفع.

وتُقام حاليًا مباراة الهلال والفيصلي ضمن منافسات الجولة الـ12 والمؤجلة بين الفريقين ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الجماهير تعتبر اقوى سلاح لتحفيز الاعبين وادخال الرعب على الفريق الخصم ….عندنا القرني يقول متى تعود الليالي حلوة وهنية شوية وتبكي 🤣..لازم نتغير في طريقة التشجيع وطريقتنا سبب لعزوف الجماهير . على فكرة كان عندنا النمور الذهبية بس وقفوا #اوقفوا_مكبرات_الصوت_في_الملاعب pic.twitter.com/Iso1T1E3RS — Ahmad ALGhamdi (@dh707afer) January 20, 2020

ويحتل نادي الهلال صدارة الدوري السعودي للمحترفين حاليًا برصيد 30 نقطة وبفارق الأهداف عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.

#اوقفوا_مكبرات_الصوت_في_الملاعب والله لو نشوف مثل هذا يطبق في الملاعب اجمل وراح يحمس حتى الاعبين في الملعب

عكس مكبرات الصوت ونسمع صوت شخص واحد فقط مافيه اي حماس ولا طرب ازعاج عالفاضي. pic.twitter.com/geuKMr5Aim — A🧸 (@2Q_Ahmed) January 20, 2020

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