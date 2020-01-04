الحرائق تقتل نصف مليار حيوان في أستراليا

المواطن - متابعة

قال أكاديميون إن الحرائق المدمرة المندلعة منذ أشهر في غابات أستراليا، قتلت نحو نصف مليار حيوان، وفقا لتقرير أصدرته جامعة سيدني.

وشهدت أستراليا أكثر من 200 حريق في ولايتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا في جنوب شرق أستراليا، تؤججها درجات الحرارة المرتفعة والرياح العاصفة.

وبحسب سكاي نيوز عربية، قال أستاذ البيئة بجامعة سيدني كريس ديكمان، إن أكثر من 480 مليون من الثدييات والطيور والزواحف نفقت بشكل مباشر أو غير مباشر، بسبب الحرائق المشتعلة في مختلف أنحاء البلاد، إما بسبب النيران الملتهبة أو بسبب الجوع والعطش.

ودمرت الحرائق أكثر من 10 ملايين فدان، في حين تندلع يوميا تقريبا حرائق جديدة بسبب الطقس الحار والعاصف، وتأكد حتى الآن مقتل 12 شخصًا في حوادث تتصل بالحرائق في أنحاء البلاد منذ اشتعالها قبل بضعة أشهر، بينهم 3 متطوعين من رجال الإطفاء.

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