الحمدان وغريب يقودان السعودية ضد أوزبكستان

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدير الفني سعد الشهري عن تشكيلة الأخضر الأولمبي الأساسية في مباراة السعودية ضد أوزبكستان التي ستنطلق، بعد قليل.

ويلعب منتخب السعودية ضد أوزبكستان على ملعب راجامانغالا ضمن منافسات نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

السعودية ضد أوزبكستان

وجاء تشكيل الأخضر في مباراة السعودية ضد أوزبكستان كالتالي؛ محمد اليامي، سعود عبدالحميد، حسان التمبكتي، عبدالباسط هندي، خالد الدبيش، علي الحسن، سامي النجعي، عبدالرحمن غريب، أيمن الخليف، عبدالله الحمدان ومختار علي.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأخضر كل من؛ أمين البخاري، صالح الوحيمد، عبدالله حسون، عبدالإله العمري، ناصر العمران، عبدالرحمن اليامي، أيمن يحيى، حسين العيسى، يوسف الحربي، سعد السلولي، فراس البريكان وخالد الغنام.

ويرفع لاعبو الأخضر شعار التحدي في مباراة السعودية ضد أوزبكستان اليوم، حيث يطمحوا لتكليل مجهودهم طوال منافسات البطولة الآسيوية بالوصول إلى المباراة النهائية والمنافسة على اللقب وضمان التأهل إلى الأولمبياد بعد غياب 24 عامًا.

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