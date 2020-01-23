الخثلان يوضح حكم لعب الدومينو

الخثلان يوضح حكم لعب الدومينو

2020/01/23
الساعة 8:12 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أوضح عضو هيئة كبار العلماء سابقًا الشيخ الدكتور سعد الخثلان، أمس الأربعاء، حكم لعب لعبة ”الدومينو”.

وقال الشيخ سعد الخثلان، خلال مشاركته مع برنامج ”يستفتونك” على قناة الرسالة: إن هذه اللعبة وأمثالها طالما لم يكن فيها مقابل مالي وهي للتسلية فقط، ولم تُلْهِ عن واجب ولم توقع في محرم فلا بأس بها.

وأضاف الشيخ الخثلان: “أما إذا كان يتم اللعب على المال، أو تلهي اللعبة عن واجب كالعمل أو الصلاة فهذا لا يجوز”.

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