الخثلان يوضح حكم لعب الدومينو

المواطن - الرياض

أوضح عضو هيئة كبار العلماء سابقًا الشيخ الدكتور سعد الخثلان، أمس الأربعاء، حكم لعب لعبة ”الدومينو”.

وقال الشيخ سعد الخثلان، خلال مشاركته مع برنامج ”يستفتونك” على قناة الرسالة: إن هذه اللعبة وأمثالها طالما لم يكن فيها مقابل مالي وهي للتسلية فقط، ولم تُلْهِ عن واجب ولم توقع في محرم فلا بأس بها.

وأضاف الشيخ الخثلان: “أما إذا كان يتم اللعب على المال، أو تلهي اللعبة عن واجب كالعمل أو الصلاة فهذا لا يجوز”.

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