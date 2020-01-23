الخثلان يوضح حكم لعب الدومينو

المواطن - الرياض
أوضح عضو هيئة كبار العلماء سابقًا الشيخ الدكتور سعد الخثلان، أمس الأربعاء، حكم لعب لعبة ”الدومينو”.
#يستفتونك مع الشيخ سعد الخثلان
حكم لعب لعبة الدومينو ؟ https://t.co/dY3YiNefa7 pic.twitter.com/70ZMbtmke3
— قناة الرسالة (@alresalahnet) January 22, 2020
وقال الشيخ سعد الخثلان، خلال مشاركته مع برنامج ”يستفتونك” على قناة الرسالة: إن هذه اللعبة وأمثالها طالما لم يكن فيها مقابل مالي وهي للتسلية فقط، ولم تُلْهِ عن واجب ولم توقع في محرم فلا بأس بها.
وأضاف الشيخ الخثلان: “أما إذا كان يتم اللعب على المال، أو تلهي اللعبة عن واجب كالعمل أو الصلاة فهذا لا يجوز”.
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