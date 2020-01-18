الخسائر 100 ألف يورو .. حادث مروع بسبب الأكل أثناء القيادة!
السائق تعرض لغصة تسببت في نوبة سعال

الخسائر 100 ألف يورو .. حادث مروع بسبب الأكل أثناء القيادة!

2020/01/19
الساعة 12:01 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

تسبب تناول الطعام أثناء القيادة في وقوع حادث مروري مروع، في ألمانيا، وذلك عندما تعرض السائق لغصة تسببت في نوبة سعال؛ ما أدى إلى فقدانه السيطرة على المركبة.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، قالت الشرطة: إن الحادث أدى إلى سقوط لوحة إعلانات وإلحاق أضرار بسبع سيارات، وقدرت الخسائر بنحو 100 ألف يورو.

وأضافت الشرطة أن قائد السيارة الأولى، 37 عامًا، قال: إنه أثناء سيره تعرض لغصة أثناء تناوله للطعام، تسببت في إصابته بنوبة سعال شديدة؛ ما أدى وقوع الحادث.

وبين السائق أن السيارة انحرفت عن الطريق واصطدمت بلوحة إعلانية؛ مما ألحق أضرارًا بأربع سيارات، بينما اصطدمت سيارته هو بثلاث سيارات أخرى، وفقًا لما قالته الشرطة.

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