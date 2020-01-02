الزياني وزيرًا لخارجية البحرين بعد انتهاء عمله في مجلس التعاون

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كشفت البحرين عن تعيين الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني وزيرًا للخارجية خلفًا للوزير الحالي خالد بن أحمد.

وأشاد ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بجهود الدكتور الزياني في تعزيز علاقات التعاون مع دول مجلس التعاون في جميع المجالات التي تعود بالنفع والنماء لصالح المنطقة، كما أثنى على ما حققه الدكتور عبداللطيف الزياني من إسهامات في تطوير منظومة العمل بالأمانة العامة بما يدعم العمل المشترك.

جاء ذلك لدى لقاء ولي العهد البحريني مع الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في قصر القضيبية اليوم بحسب وكالة البحرين الرسمية للأنباء – بنا.

كما أبلغ ولي العهد البحريني، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني برغبة ملك البحرين بتعيينه وزيرًا للخارجية مع انتهاء فترة عمله كأمين عام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشاد ولي عهد البحرين بإسهامات وإنجازات الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية طوال فترة توليه لمسؤوليات وزارة الخارجية والدبلوماسية البحرينية في مختلف الفعاليات المحلية والدولية، وتمنى سموه لمعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة التوفيق في مهامه المقبلة بتعيينه مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية.

من جانبه أعرب الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني عن اعتزازه بالثقة الملكية السامية وشكره وتقديره إلى ما يبديه ولي عهد البحرين من اهتمام بتطوير علاقات التعاون مع دول الخليج العربية بما يحقق الازدهار والتقدم.

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