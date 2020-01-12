السعودية تتعادل بدون أهداف مع قطر

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة السعودية وقطر منذ قليل بالتعادل السلبي بين المنتخبين، وذلك ضمن لقاءات الجولة الثانية بمرحلة دور المجموعات لبطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا، المقامة حاليًا في تايلاند.

وحاول المنتخب السعودي خلال الشوط الأول صناعة الفرص التهديفية، وذلك من أجل مباغتة المنتخب القطري، ولكن دون جدوى في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ومع بداية الشوط الثاني لم ينجح الأخضر في إظهار أنيابه الهجومية بجانب أن المباراة كانت هادئة ومتوسطة المستوى بين الفريقين، لينتهي اللقاء بحصول كلا المنتخبين على نقطة واحدة.

وأصبح رصيد الأخضر الأولمبي بعد التعادل أربع نقاط في المركز الأول بالمجموعة الثانية، بينما أصبح رصيد المنتخب القطري نقطتين في المركز الثاني.

وكان المنتخب السعودي الأولمبي فاز في الجولة الأولى على منتخب اليابان، بينما تعادل منتخب قطر مع المنتخب السوري.

وتُقام اليوم الأحد في نفس المجموعة مباراة المنتخب السوري ضد اليابان، حيث تنطلق في تمام الساعة الرابعة والربع عصرًا بتوقيت المملكة.

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