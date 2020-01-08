السعودية والإمارات تبحثان التوأمة في منظومة التعليم الرقمي

المواطن - الرياض

عقدت لجنة التنمية البشرية في مجلس التنسيق السعودي الإماراتي اجتماعها الثالث اليوم في الرياض برئاسة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ووزير التربية والتعليم الإماراتي؛ سعيًا إلى تحقيق التوأمة في مؤسسات التعليم، ومنظومة التعليم الرقمي، ومبادرة الصندوق الرياضي، ومجلس وملتقى الشباب.

وقال وزير التعليم في تغريدة عبر تويتر : تحقيقًا لتطلعات قيادة البلدين الشقيقين في المملكة والإمارات؛ أرحب ببالغ التقدير بأخي معالي وزير التربية والتعليم الإماراتي والوفد المرافق له في اجتماع لجنة التنمية البشرية بـمجلس التنسيق السعودي الإماراتي؛ لاستعراض المنجزات، وتوقيع الاتفاقيات، ومتابعة سير العمل للمبادرات.

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