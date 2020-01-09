السفير آل جابر يكشف تفاصيل المرحلة الثانية من اتفاق الرياض

المواطن - الرياض

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر، أن فريقي الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي ناقشا تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الرياض، واتفقا على مصفوفة سيبدأ تنفيذها، غدًا، تشمل الخطوات العسكرية والأمنية وتعيين محافظ ومدير لأمن عدن والوقت المحدد لتنفيذها بموجب اتفاق الرياض تحت إشراف قوات التحالف بقيادة المملكة.

وقال “آل جابر” في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: تتضمن المرحلة ٢ في اتفاق الرياض عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس 2019 إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها، وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية خلال ١٥ يومًا في كل محافظة من تاريخ التوقيع”.

وأضاف: “كما تتضمن تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ توقيع الاتفاق إلى معسكرات داخل عدن تحددها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن”.

وتابع: “يعين الرئيس اليمني بناءً على معايير الكفاءة والنزاهة وبالتشاور محافظًا ومديرًا لأمن محافظة عدن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ التوقيع على الاتفاق”.

وقال “آل جابر”: “تأتي هذه المرحلة كجزء أساسي لاستكمال الخطوات السابقة التي وردت ضمن اتفاق الرياض بهدف تحقيق الأمن والاستقرار وصناعة السلام والتنمية في اليمن، وأشيد بجهود الرئيس اليمني وفريقي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي للاستجابة الفعالة لتنفيذ الاتفاق”.

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