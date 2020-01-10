السلطات الإيرانية تعلن عن سبب تحطم الطائرة الأوكرانية

المواطن - متابعة

أفادت وكالة فارس الإيرانية، أن السلطات ستعلن السبت سبب كارثة تحطم طائرة بوينغ الأوكرانية قرب طهران.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع، اليوم الجمعة، أن لجنة الأحداث الجوية الإيرانية ستعقد السبت اجتماعًا بمشاركة خبراء محليين وأجانب حول القضية، موضحة أنه سيتم الإعلان عن سبب سقوط الطائرة بعد تقديم التقرير الأولي لفريق التحقيق في هذه الكارثة الجوية.

وكانت وتحطمت طائرة الركاب من طراز بوينغ التابعة لشركة خطوط الطيران الدولي الأوكرانية، فجر 8 يناير، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى كييف عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أودت بحياة 186 شخصًا.

وكان قد ذكر رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، أن ثمة معلومات استخباراتية تفيد بإسقاط الرحلة بصاروخ إيراني، ليؤكد لاحقا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إمكانية تحطم الطائرة بسبب تعرضها لإطلاق نار من منظومة إيرانية للدفاع الجوي عن طريق الخطأ، بينما قال وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، اليوم: إن هذا الأمر مرجح جدا، وهو ما أكده لاحقًا وزير الدفاع الأمريكي، مايك بومبيو، في الوقت الذي تتنصل فيه إيران من هذه الرواية.

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