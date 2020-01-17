السلمي عن داكار السعودية: مسار استثنائي يؤرخ لحقبة جديدة

المواطن - مروة نبيل

أعرب وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للإعلام والعلاقات، الدكتور رجاءالله السلمي عن سعادته بالتنظيم الرائع لسباق رالي داكار السعودية 2020.

وقال السلمي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “مسار استثنائي يؤرخ لحقبة جديدة في تاريخ الراليات العالمية.. الطبيعة السعودية تمنح السباق الدولي زخمًا غير مسبوق، وبعدًا جغرافيًا مذهلًا بتنوعه”.

واستضافت المملكة العربية السعودية منافسات سباق رالي داكار 2020، بداية من الخامس من شهر يناير الجاري، الذي يُقام في آسيا للمرة الأولى، بعد إقامته في أمريكا الجنوبية وإفريقيا.

وفاز في رالي دكار السعودية 2020 في فئة السيارات السائق الإسباني المخضرم كارلوس ساينز صاحب الـ57 عامًا، فيمل توج سائق فريق هوندا، الأمريكي ريك برابك بفئة الدراجات النارية للمرة الأولى في تاريخه.

واحتل الروسي أندري كارجينوف المركز الأول في فئة الشاحنات، وتصدر التشيلي إغناسيو كاسالي صدارة سباق رالي داكار السعودية 2020 في فئة الدراجات الرباعية، وحصد الأمريكي كيسي كاري المركز الأول في فئة العربات الصحراوية.

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