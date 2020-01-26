السواط: لم أمتنع عن التدريبات.. وعرض الاتحاد الأفضل

المواطن - مروة نبيل

شدد النجم عبدالمجيد السواط على أنه لم يمتنع عن المشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن عرض الاتحاد كان الأكثر جدية.

وكان نادي الاتحاد قد أعلن عن تعاقده رسميًّا مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون عبدالمجيد السواط لمد 3 مواسم بداية من الموسم الجديد، بعد منافسة قوية من ناديي النصر والأهلي.

وقال عبدالمجيد السواط خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”: “تلقيت عدة عروض من أكثر من نادٍ عن طريق وكيل أعمالي، ولكن وقعت لنادي الاتحاد”.

وعن امتناعه خوض التدريبات بنادي التعاون علق السواط قائلًا: “غير صحيح.. الأخبار كثير والشائعات كثير، ولكن مستحيل أن أمتنع أنا أحترم جمهور التعاون وإدارة النادي ولا أقدر أن أمتنع عن التدريبات عقدي مستمر معه”.

وأضاف: “أي نادٍ فكر أن يضمني أشكره، ولكن في النهاية أرزاق.. وإدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي كانت أكثر جدية وأكثر تواصل وأكثر حرص، ولم أرفض عرض النصر ولكن عرضهم لم يكن مثل عرض الاتحاد”.

وواصل نجم نادي التعاون تصريحاته قائلًا: “رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي يتواصل مع إدارة التعاون لشراء المدة المتبقية عن طريق لاعبين، أنا أحترم عقدي ويتبقى 6 أشهر فقط”.

واختتم عبدالمجيد السواط تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “الفرق بين الاتحاد والأهلي فرصة، لم يكن مادي ولكن فرصة”.

تابعنا على تواصل معنا على