السوبر الإسباني بجدة.. الجماهير تتوافد على ملعب الجوهرة

المواطن - مروة نبيل

تتوافد جماهير الريال وأتلتيكو مدريد إلى إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة”، لمتابعة مباراة نهائي السوبر الإسباني بجدة.

السوبر الإسباني بجدة:

ونشر حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من الحضور الجماهيري في ملعب الجوهرة المشعة قبل وقت قليل من انطلاق السوبر الإسباني بجدة وبدت علامات السعادة على وجههم.

وكان ريال مدريد قد تأهل إلى نهائي السوبر الإسباني بجدة بعد فوزه على الفريق الأول لكرة القدم بنادي فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل، فيما صعد أتلتيكو مدريد إلى المباراة النهائية عقب تغلبه على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

الريال وأتلتيكو مدريد:

وأعلن المديران الفنيان زين الدين زيدان ودييغو سيميوني عن تشكيلة مباراة الريال وأتلتيكو مدريد الرسمية في نهائي السوبر الإسباني بجدة ودفع كل منهما بالقوة الضاربة؛ أملًا في تحقيق الفوز.

وجاء تشكيل المرينغي في مباراة الريال وأتلتيكو مدريد كالتالي؛ تيبو كورتوا، داني كارفخال، سيرجيو راموس، رافاييل فاران، فيرلاند ميندي، توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، إيسكو ولوكا يوفيتش.

على الجانب الآخر، جاءت تشكيلة الروخي بلانكوس في مباراة الريال وأتلتيكو مدريد كالتالي؛ أوبلاك، خيمينيز، رونان لودي، فيليبي، تريبير، توماس بارتي، ساؤول، كوريا، هيريرا، جواو فيليكس وألفارو موراتا.

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