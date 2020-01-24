السيستاني: تشكيل الحكومة العراقية تأخر طويلا والصدر يدعو للتظاهر

المواطن - سعد البحيري

أكد المرجع الشيعي العراقي علي السيستاني أن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة قد تأخر طويلا ما ينذر باستمرار التظاهرات وأعمال العنف التي يقع ضحيتها ابرياء.

وعلى مدى الأسابيع الماضية طالب السيستاني بأن يتم تعديل قانون الانتخابات واجراء انتخابات مبكرة بما يلبي مطالب الشارع العراقي المشتعل.

وطالب السيستاني في كلمته اليوم بتعاون القوى العراقية لتسريع تشكيل الحكومة وتغليب المصلحة العليا للشعب العراقي.

من جانبه دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر إلى إنهاء الوجود الأمريكي في العراق مطالبا بإغلاق كافة القواعد العسكرية الأمريكية.

وشنت إيران هجوما على قاعدة عين الأسد في العراق يوم 8 يناير الجاري ردا على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية قرب مطار بغداد ما رفع سقف المخاوف من أن تتحول العراق إلى ساحة حرب بالوكالة بين أمريكا وايران.

وبعد دعوة الصدر انطلقت في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الجمعة، تظاهرات حاشدة للمطالبة بإنهاء وجود القوات الأمريكية في البلاد.

وتجمع آلاف العراقيين منذ الصباح في وسط العاصمة، ورفعوا لافتات تندد بالوجود الأمريكي على الأراضي العراقية، والأعلام العراقية، وارتدوا الأكفان.

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