الشباب يواصل الانتصارات ويُسقط الحزم بهدف

المواطن - محمد سمعه

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب من تحقيق فوز ثمين على حساب نادي الحزم، بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ14 ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الشوط الأول بين الفريقين انتهى بالتعادل السلبي، ليبدأ الشباب ضغطه بقوة في الشوط الثاني بحثًا عن إحراز هدف الفوز.

وعند حلول الدقيقة السادسة والخمسين، تمكن اللاعب ماخيتي ديوب من إحراز الهدف الوحيد لنادي الشباب.

وظل الشباب محافظًا على تقدمه بهدف، حتى انتهت المباراة بفوز الليث 1-0 ليصل إلى النقطة 21 في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الحزم عند 15 نقطة في المركز الثاني عشر.

وكان الشباب فاز في الجولة الـ13 على النادي الأهلي بهدف دون رد سجله الكولومبي دانيلو أسبريا.

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