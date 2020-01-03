الشريف: الأهلي ضحية الخلافات وأتمنى تدخل هيئة الرياضة

المواطن - مروة نبيل

أكد الإعلامي الرياضي عبدالغني الشريف أن النادي الأهلي ضحية الخلاف بين رئيس مجلس الإدارة أحمد الصائغ، والمشرف العام على كرة القدم، العضو الذهبي، الأمير منصور بن مشعل، مطالبًا بحل هذه الأزمة سريعًا.

تراجع الأداء

وقال: “الأهلي هو ضحية الخلاف بين الرئيس والمشرف، حيث تركا المصلحة العامة واتجها للمصلحة الخاصة.. لم يعد هناك أي حلّ ودّي بين الرئيس والمشرف، أتمنى من هيئة الرياضة التدخل وحسم الموضوع”.

وتحدث الشريف عن أداء الأهلي ضد الفيحاء بالأمس، مؤكدًا أنه لم يظهر بالشكل المطلوب، حيث سيطر الفريق البرتقالي على اللعب ونجح في إحراج الراقي.

وأشار إلى أن الروح القتالية والعزيمة كانت غائبة عن لاعبي الأهلي ضد الفيحاء في المباراة التي انتهت بفوز الراقي بهدف دون رد، ليخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ8 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتابع: “السومة تفوق، والمسيليم تألق، ولكن دجانيني يلعب بمزاجية عالية جدًا، وهناك تراجع بمستوى عبدالفتاح عسيري، ومشكلة مدرب الأهلي جروس هي الاعتماد على محاور هجومية”.

واختتم تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “فوز الأهلي معنوي، لكن إذا استمر الفريق بنفس الأداء فسيبقى الجمهور متخوّفًا من القادم”.

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