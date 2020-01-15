الشوط الأول .. أولمبيك آسفي يتقدم على الاتحاد بهدف

انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد وأولمبيك آسفي المغربي بتقدم الأخير بهدف دون رد، في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
بمهارة قناص.. أيوب القعداوي يسجل الهدف الأول لـ #أولمبيك_أسفي من تسديدة مباغتة#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال#الاتحاد_أولمبيك_آسفي #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/3oZdPNcZvI
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 15, 2020
وتمكن اللاعب أيوب الكعداوي من إحراز الهدف الوحيد لفريق أولمبيك آسفي عند حلول الدقيقة الـ28 من عمر الشوط الأول.
وتُقام مباراة الاتحاد وأولمبيك آسفي على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة، حيث يسعى الفريق الاتحادي إلى تحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة في مملكة المغرب يوم 15 فبراير المقبل.
وقبل مباراة الاتحاد وأولمبيك آسفي، كان نادي الاتحاد تعادل يوم الجمعة الماضية مع نادي النصر في الدوري السعودي بنتيجة هدف لكل فريق.
ويحتل نادي الاتحاد المركز الـ13 في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
اترك تعليقاً