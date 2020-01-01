الشوط الأول .. الاتحاد والفتح أحباء بالتعادل الإيجابي

المواطن - محمد سمعه

انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد والفتح بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن مباريات دور الـ16 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2019-2020.

وكان المغربي كريم الأحمدي تقدم بالهدف الأول لنادي الاتحاد بالدقيقة الثالثة عشرة، ثم سجل اللاعب ميتشيل فريدي هدف التعادل لفريق الفتح بالدقيقة الخامسة عشرة.

وألغى الحكم الروماني أوفيديو هاتيجان هدفًا لنادي الاتحاد بداعي التسلل عند حلول الدقيقة الثالثة والثلاثين من عمر الشوط الأول.

وقبل انطلاق مباراة الاتحاد والفتح، خذل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد جماهيره هذا الموسم، حيث ودع بطولة دوري أبطال آسيا 2019 على يد الهلال، وتلقى هزائم متتالية في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُصارع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المراكز الأخيرة من جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل المركز الـ13 برصيد 13 نقطة، من الفوز 4 مرات، والتعادل مرة، والخسارة 8 مرات.

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