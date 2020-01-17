العالمي يهزم تحدي العدالة بـ مباراة النصر اليوم

المواطن - محمد سمعه

شهدت مباراة النصر، اليوم الجمعة، ضد نادي العدالة، في دور الثمانية ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، تفوقًا كبيرًا من قبل نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنصر، الذين نجحوا في الصعود إلى دور نصف النهائي للبطولة.

وركز الفريق النصراوي خلال مباراة النصر اليوم على إسقاط تحدي نادي العدالة وإبطال مفاجآت الفريق؛ وذلك من أجل الاستمرار في المنافسة في مسابقة كأس الملك.

وكان يسري الباشا، مدير الكرة بنادي العدالة، قال في الخامس من يناير الجاري، وقبل مباراة النصر اليوم: إن طموح العدالة تخطي النصر والوصول إلى نصف نهائي كأس الملك للمرة الأولى في تاريخ النادي.

حمد الله يصعد بالنصر لدور الأربعة:

ونجح اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله، نجم الفريق النصراوي، في إحراز الهدف الوحيد بـ مباراة النصر اليوم عند حلول الدقيقة الخمسين من عمر المباراة ضد فريق العدالة بعد عرضية متقنة من اللاعب سلطان الغنام.

وقبل إقامة مباراة النصر اليوم ضد فريق العدالة، كان المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر كشف عن مفاجأة بإعلانه جاهزية اللاعب عبدالرحمن العبيد للمشاركة مع الفريق النصراوي بعد التعافي من الإصابة.

وخلال مباراة النصر اليوم، قال بدر العثمان مراسل “القنوات الرياضية السعودية”: إن مجلس إدارة نادي النصر سيتعاقد مع اللاعب فواز الصقور ظهير أيمن نادي الوحدة خلال الأيام القليلة المقبلة.

صفقة جديدة للنصر:

وأضاف المراسل أثناء إقامة مباراة النصر اليوم أن نادي النصر قام بشراء المدة المتبقية من عقد الصقور مع نادي الوحدة، حيث وافقت الإدارة الواحداوية؛ تحسبًا لرحيل اللاعب بالمجان في صيف 2020.

وبعد نهاية مباراة النصر اليوم، سيواجه العالمي الفائز من مباراة الأهلي والوحدة في دور نصف النهائي لبطولة كأس الملك في الفترة المقبلة.

وكانت مباراة النصر اليوم ضد العدالة، أُقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

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