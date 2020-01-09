العدالة والفيحاء يرتضيان التعادل بهدف لكل فريق

المواطن - محمد سمعه

ارتضى فريقا العدالة والفيحاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الـ14 ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يشهد الشوط الأول أي أهداف من قبل الفريقين، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، تقدم العدالة بالهدف الأول عبر اللاعب أليو سيسي في الدقيقة الخامسة والستين، ثم أضاف اللاعب نواف الصبحي هدف التعادل لفريق الفيحاء بالدقيقة الثالثة والتسعين.

وأصبح رصيد العدالة بعد التعادل تسع نقاط بالمركز الخامس عشر، بينما أصبح رصيد الفيحاء 17 نقطة بالمركز العاشر.

وتواصل الجولة الـ14 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين منافساتها، مساء يوم غد الجمعة، بـ3 مواجهات.

ويلعب الحزم ضد الشباب على ملعب نادي الحزم، عند الساعة 3:35 مساء غد الجمعة، ويطمح أصحاب الأرض لاستغلال عامل الجمهور وخطف الثلاث نقاط، فيما يسعى الليوث لتحقيق الفوز ومصالحة جماهيره.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة، فيما يقع الشباب في المركز التاسع برصيد 18 نقطة.

ويحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة مباراة التعاون ضد الفتح عند الساعة 6:05 مساء، ويطمح كل منهما لتحقيق الفوز والتقدم في جدول ترتيب الدوري.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 22 نقطة، فيما يحتل الفتح في المركز الـ14 برصيد 9 نقاط.

وتُختتم مباريات يوم الجمعة بمباراة النصر ضد الاتحاد على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض عند الساعة 8:05 مساء، ويطمح العالمي لمواصلة انتصاراته، فيما يسعى العميد لتحسين نتائجه.

وقبل مباراة النصر ضد الاتحاد غدًا، يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة، فيما يقع العميد في المركز الـ13 برصيد 13 نقطة.

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