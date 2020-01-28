العمري والنجراني يُربكان حسابات الاتفاق

المواطن – مروة نبيل

أربك الثنائي صالح العمري وماجد النجراني حسابات المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، خالد العطوي؛ لمعاناتهما من إصابات.

وأوضح نادي الاتفاق أن الفحوصات الطبية التي خضع لها صالح العمري كشفت عن إصابته في الرباط الجانبي للركبة، وسيحتاج إلى 4 أسابيع من العلاج والتأهيل.

وأضاف نادي الاتفاق في بيانه، أن نجم خط الوسط صالح العمري سيخضع إلى فحوصات واختبارات لتقييم مدى تجاوبه مع العلاج قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

كما أعلن نادي الاتفاق عن خضوع نجم الفريق الأول لكرة القدم، ماجد النجراني، لعملية جراحية الثلاثاء في أحد المستشفيات الخاصة بالخبر، وذلك على مستوى أسفل الساق وتكللت بالنجاح.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لمواجهة نظيره الوحدة، ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة من الفوز في 5 مباريات والتعادل في مواجهتين، والخسارة في 8 لقاءات.

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